Concejo designa a Vladimir Berrío-Lemm como orador en actos del 2 de Noviembre

El Consejo Municipal de Panamá ha anunciado que el señor Vladimir Berrío-Lemm, coordinador de la Comisión Nacional de los Símbolos de la Nación, será el orador principal durante los actos conmemorativos del 2 de noviembre.

Berrío-Lemm pronunciará su discurso cerca al Mausoleo de los Soldados de la Independencia, en un evento solemne que rinde homenaje a los héroes nacionales que lucharon por la libertad de Panamá.

En otra nota, los actos del 122º aniversario de la Separación de Panamá de Colombia, que se celebrarán el 3 de noviembre, comenzarán a las 7:00 de la mañana con la izada del Pabellón Nacional en el Palacio de Las Garzas, presidida por el presidente de la República, José Raúl Mulino Quintero.

A continuación, se llevará a cabo el TEDEUM de Estado en la Catedral Metropolitana Nuestra Señora de la Asunción, seguido por la Sesión Solemne en el Consejo Municipal, donde se proclamó la Separación de Panamá de Colombia el 3 de noviembre de 1903.

Estos actos conmemorativos reafirman el compromiso de Panamá con su historia y su independencia, resaltando los hitos fundamentales que marcaron el nacimiento de la República.