Concejo Municipal de Colón confirma celebración del 4 de noviembre

Panamá- El 4 de noviembre, Día de los Símbolos Patrios, será celebrado en Colón. Esto tras conocerse la programación oficial de los actos acordados por la Comisión de Festejos Patrios del Concejo Municipal del distrito de Colón, para conmemorar el centésimo vigésimo segundo aniversario de vida republicana.

Días atrás, se había dado a conocer que no se celebraría esta fecha (4 de noviembre) en la provincia, debido a razones económicas; sin embargo, posteriormente se divulgó que sí se realizará esta celebración en el mes de la patria.

Para este 3 de noviembre, se tiene contemplado que los actos inicien a las 7:00 a.m. con un Te Deum en la iglesia Virgen del Carmen. Acto seguido, a las 8:00 a.m., los actos se concentrarán en el Centro de Arte y Cultura, donde se desarrollará una sesión solemne para dar paso al desfile cívico.

Para el 4 de noviembre, los actos protocolares comienzan a las 7:00 a.m. en la cancha sintética ubicada entre la entrada de la ciudad de Colón y el inicio del corredor, donde se llevarán a cabo los actos del Día de los Símbolos Patrios.

Y el 5 de noviembre, Día de Colón, la programación dará comienzo a las 7:00 a.m. con la presencia del presidente de la República, José Raúl Mulino, en un evento a desarrollarse en el Centro de Arte y Cultura de Colón.

Para estos desfiles se tiene previsto reforzar la seguridad con más de mil agentes de orden público. Para el 5 de noviembre estarán presentes unos 700 policías.



