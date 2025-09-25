Concurso de becas sería lanzado a finales de este año e inicios del 2026

El director del Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu), Carlos Godoy, informó que el Concurso General de Becas será lanzado entre finales de este año e inicios del 2026.

Ayer, Godoy sustentó el presupuesto para la vigencia fiscal 2026 ante la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional por un monto de $500,101,749 millones, de los cuales B/.17,386,049 están destinados a funcionamiento y B/. 482,715,700 a inversión.

Durante su sustentación explicó que el proceso para abrir la convocatoria de becas demora alrededor de 3 a 4 meses, pero a la altura en que recibió la institución “los tiempos no le daban” para la apertura este año.

Además, señaló que junto al concurso general se tiene contemplado lanzar las becas socioeconómicas, ahora con un nuevo reglamento, y se otorgarán de acuerdo a la disponibilidad presupuestaria.

Los interesados deberán dar una declaración de las condiciones socioeconómicas.

Destacó que para las becas nuevas se podría tener disponible unos $75 millones de dólares. El reglamento nuevo establece un promedio de 4 hasta la media y 1.8 de índice a nivel universitario.

Sobre el Pase-U, el funcionario dijo que la próxima semana inicia el pago correspondiente. Comentó que se están haciendo algunas estrategias para subsanar algunos compromisos.

A segundo debate

En tanto, la Comisión de Educación aprobó el proyecto de Ley 75 que modifica los procesos de apoyo del Ifarhu.

Entre las modificaciones está la creación de un sistema digital único de becas y auxilios, como un portal donde se publicarán de forma exclusiva las convocatorias, así como la postulación en línea con trazabilidad.

Además, se crearía la Comisión Nacional de Evaluación de Becas, que se encargará de la revisión y emisión de concepto sobre los candidatos a estos programas.