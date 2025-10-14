Concursos docentes 100 % digitales: adiós al juega vivo y contactos

El Ministerio de Educación anunció nuevas disposiciones para los docentes interesados en participar en concursos de selección, nombramiento y traslado dentro del sistema educativo oficial, mediante el Decreto Ejecutivo No. 56 de 10 de octubre de 2025.

Uno de los principales cambios es que los concursos se realizarán en línea (digital), con el objetivo de garantizar un proceso más transparente, justo y basado en el mérito profesional. Esta medida busca eliminar prácticas irregulares del pasado, como la intervención de intermediarios y las largas filas, promoviendo un acceso igualitario para todos los aspirantes.

El decreto establece una serie de novedades clave:

-Implementación de un proceso de evaluación claro y público en cada etapa.



- Las vacantes serán asignadas exclusivamente mediante concursos públicos.

-La elección de candidatos se basará en méritos profesionales, éticos, experiencia y formación académica.

-Cada aspirante podrá postular a un máximo de cinco vacantes, cumpliendo con los requisitos establecidos.

