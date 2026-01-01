Nacional - 01/1/26 - 11:39 AM

Conductores en riesgo por árbol de gran tamaño en una calle de Santiago

De acuerdo con residentes y usuarios frecuentes de la vía, el frondoso árbol impide una visión clara del tráfico.

 

Por: Melquíades Vásquez/Crítica -

La vida de numerosos conductores que transitan por la vía Interamericana, a la altura de la entrada de la Calle Novena del distrito de Santiago, se encuentra en constante peligro debido a la presencia de un enorme árbol que obstaculiza seriamente la visibilidad en esta concurrida intersección.

De acuerdo con residentes y usuarios frecuentes de la vía, el frondoso árbol impide una visión clara del tráfico, situación que ha provocado varios accidentes de tránsito en este punto crítico, especialmente durante horas de alto flujo vehicular.

Ante el riesgo latente, el Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc), en coordinación con la Alcaldía de Santiago, inició un análisis técnico para evaluar las posibles acciones a tomar, entre ellas la poda o el corte del árbol, con el objetivo de prevenir nuevas colisiones y salvaguardar la seguridad de conductores y peatones.

Erick Jaén, alcalde de Santiago, y Arturo González, del Sinaproc, en cualquier momento tendrá que darse la intervención siguiendo los protocolos ambientales y de seguridad correspondientes, priorizando la protección de la vida humana y la fluidez del tránsito en esta importante arteria vial.

Mientras se define una solución definitiva, se recomienda a los conductores extremar las medidas de precaución al circular por este sector y respetar los límites de velocidad, a fin de reducir el riesgo de accidentes.

Te puede interesar

Con carrozas de ensueño, Las Tablas prende el topón de Año Nuevo

Con carrozas de ensueño, Las Tablas prende el topón de Año Nuevo

 Enero 01, 2026
Conductores en riesgo por árbol de gran tamaño en una calle de Santiago

Conductores en riesgo por árbol de gran tamaño en una calle de Santiago

Enero 01, 2026
Tras los festejos de Año Nuevo, la AAUD limpia la Calzada de Amador

Tras los festejos de Año Nuevo, la AAUD limpia la Calzada de Amador

 Enero 01, 2026
Colonenses abarrotan el mercado para adquirir productos para la prosperidad

Colonenses abarrotan el mercado para adquirir productos para la prosperidad

 Enero 01, 2026
Autoridad de Aseo entrará con todo en San Miguelito

Autoridad de Aseo entrará con todo en San Miguelito

 Diciembre 31, 2025

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Ataque a sangre fría: madre de tres hijos es asesinada de un tiro en la cabeza

Ataque a sangre fría: madre de tres hijos es asesinada de un tiro en la cabeza
Se escucha por ahí

Se escucha por ahí
Se escucha por ahí

Se escucha por ahí
Caicedo y su combo quedan presos. Tribunal revoca casa por cárcel

Caicedo y su combo quedan presos. Tribunal revoca casa por cárcel
Tragedia en Chiriquí: Joven es hallado muerto en el Cañón Macho de Monte

Tragedia en Chiriquí: Joven es hallado muerto en el Cañón Macho de Monte