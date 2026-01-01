Conductores en riesgo por árbol de gran tamaño en una calle de Santiago

La vida de numerosos conductores que transitan por la vía Interamericana, a la altura de la entrada de la Calle Novena del distrito de Santiago, se encuentra en constante peligro debido a la presencia de un enorme árbol que obstaculiza seriamente la visibilidad en esta concurrida intersección.

De acuerdo con residentes y usuarios frecuentes de la vía, el frondoso árbol impide una visión clara del tráfico, situación que ha provocado varios accidentes de tránsito en este punto crítico, especialmente durante horas de alto flujo vehicular.

Ante el riesgo latente, el Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc), en coordinación con la Alcaldía de Santiago, inició un análisis técnico para evaluar las posibles acciones a tomar, entre ellas la poda o el corte del árbol, con el objetivo de prevenir nuevas colisiones y salvaguardar la seguridad de conductores y peatones.

Erick Jaén, alcalde de Santiago, y Arturo González, del Sinaproc, en cualquier momento tendrá que darse la intervención siguiendo los protocolos ambientales y de seguridad correspondientes, priorizando la protección de la vida humana y la fluidez del tránsito en esta importante arteria vial.

Mientras se define una solución definitiva, se recomienda a los conductores extremar las medidas de precaución al circular por este sector y respetar los límites de velocidad, a fin de reducir el riesgo de accidentes.