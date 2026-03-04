Tras 10 años de espera reactivan construcción del hospital en río Grande

La reactivación de los trabajos de construcción del centro de salud del corregimiento de Río Grande, provincia de Coclé, tendrá un costo de 5 millones de dólares.

El proyecto, licitado en 2016 para beneficiar a más de 6 mil personas, fue adjudicado por el gobierno de turno por un monto de 1.4 millones de dólares.

La construcción del nuevo centro de salud quedó paralizada tras alcanzar un 62% de avance.

Durante una gira del ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo, a esta provincia, se anunció la reactivación y culminación de los trabajos en esta instalación de salud.

El titular de Salud dio dos posibles fechas para el inicio de los trabajos: una sería a finales de marzo o después de Semana Santa, con el objetivo de que estén finalizados en diciembre de 2026.

De los 5 millones que invertirá el Gobierno, 2.5 millones serán para equipamiento médico y el resto para culminar las obras de construcción, detalló Galindo.

Nobel Guardado, vicepresidente del Comité de Salud de Río Grande, dijo que albergan la esperanza de que en esta ocasión la obra sí sea culminada.

Agregó que son ya 10 años de espera para la culminación de los trabajos de construcción.

“Creemos un poco en las palabras del ministro, así que vamos a darle el voto de confianza”, expresó.