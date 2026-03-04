Nacional - 04/3/26 - 09:23 AM

Tras 10 años de espera reactivan construcción del hospital en río Grande

Utilizarán $2.5 millones para equipamiento médico y los otros $2.5 millones para culminar las obras de construcción.

 

Por: Eric Montenegro/Crítica -

La reactivación de los trabajos de construcción del centro de salud del corregimiento de Río Grande, provincia de Coclé, tendrá un costo de 5 millones de dólares.

El proyecto, licitado en 2016 para beneficiar a más de 6 mil personas, fue adjudicado por el gobierno de turno por un monto de 1.4 millones de dólares.

La construcción del nuevo centro de salud quedó paralizada tras alcanzar un 62% de avance.

Durante una gira del ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo, a esta provincia, se anunció la reactivación y culminación de los trabajos en esta instalación de salud.

El titular de Salud dio dos posibles fechas para el inicio de los trabajos: una sería a finales de marzo o después de Semana Santa, con el objetivo de que estén finalizados en diciembre de 2026.

De los 5 millones que invertirá el Gobierno, 2.5 millones serán para equipamiento médico y el resto para culminar las obras de construcción, detalló Galindo.

Te puede interesar

Polémica por comercio en servidumbre pública de Alto Alfaro, Veraguas

Polémica por comercio en servidumbre pública de Alto Alfaro, Veraguas

 Marzo 04, 2026
San Miguelito: 120 pela’os retoman la premedia y técnica

San Miguelito: 120 pela’os retoman la premedia y técnica

 Marzo 04, 2026
Tras 10 años de espera reactivan construcción del hospital en río Grande

Tras 10 años de espera reactivan construcción del hospital en río Grande

 Marzo 04, 2026
Guerra sacude al mundo ¿Panamá gana o pierde?

Guerra sacude al mundo ¿Panamá gana o pierde?

 Marzo 04, 2026
Ley 255 desata guerra en quirófanos: ANPATE acusa intento de “usurpación”

Ley 255 desata guerra en quirófanos: ANPATE acusa intento de “usurpación”

Marzo 04, 2026

Nobel Guardado, vicepresidente del Comité de Salud de Río Grande, dijo que albergan la esperanza de que en esta ocasión la obra sí sea culminada.

Agregó que son ya 10 años de espera para la culminación de los trabajos de construcción.

“Creemos un poco en las palabras del ministro, así que vamos a darle el voto de confianza”, expresó.

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Intervino para salvar a su tía y murió apuñalado por la pareja de ella

Intervino para salvar a su tía y murió apuñalado por la pareja de ella
Llegaron tirando bala y dejaron 9 tendidos en multifamiliares; 3 graves

Llegaron tirando bala y dejaron 9 tendidos en multifamiliares; 3 graves
¡Se mató en la cárcel! Recluso cae del techo intentaba agarrar un celular

¡Se mató en la cárcel! Recluso cae del techo intentaba agarrar un celular
Se escucha por ahí

Se escucha por ahí
Mecánico muere aplastado por vehículo en Pacora

Mecánico muere aplastado por vehículo en Pacora