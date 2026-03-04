Nacional - 04/3/26 - 12:00 AM

Guerra en Medio Oriente impactaría los precios del combustible

Por: Redacción Crítica -

El presidente de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP), Juan Arias, señaló que la guerra en el Oriente Medio impactará los precios de combustible en el país.

Arias enumeró dos repercusiones que podría afrontar el país debido a este conflicto internacional: el combustible y el área del transporte.

Destacó que, aunque Panamá no tiene que ver “en ese entierro”, es parte de la economía mundial.

“Panamá no tiene una refinería, recibe el combustible y el diésel de esa área del mundo, por lo que el precio del combustible debe aumentar”, manifestó el encargado de la CCIAP.

Reiteró que este comportamiento ya se está viendo en mercados internacionales.

Además, destacó que la alteración en las rutas del transporte marítimo también incidirá en este incremento.

“Dos, el tema del transporte, no solamente por el costo adicional en el combustible de los barcos, sino por las rutas que van a ser alteradas para llegar a destinos como Panamá”, expresó Arias.

El presidente enfatizó que Panamá es un país de tránsito, por lo que “el Canal de Panamá se podría ver haber beneficiado” en ciertos sentidos por ajustes de ruta.

“Sin embargo, tendríamos que ver cuánto tiempo demora ‘esta guerra' para conocer qué tan afecta al país.

Por otro lado, dijo que como panameños debemos estar pendientes en el tema del combustible, que es probablemente donde más nos afectará esta situación en Oriente Medio.

