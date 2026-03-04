Ley 255 desata guerra en quirófanos: ANPATE acusa intento de “usurpación”

La discusión del proyecto de Ley 255 tiene enfrentados a los Técnicos en Enfermería y a los Instrumentadores Quirúrgicos, mientras la Comisión de Salud de la Asamblea Nacional analiza la polémica iniciativa que busca otorgar idoneidad a estos últimos para ejercer diversas funciones dentro de los salones de operaciones.

La presidenta de la Asociación Nacional de Practicantes Auxiliares y Técnicos en Enfermería (ANPATE), Vielka Rosero, no se guardó nada. Aseguró que antes de aprobar cualquier ley, el Gobierno debe pensar en la salud de los pacientes y no en “mercadeos”.

Reveló que sostuvieron una reunión con la diputada Yarelis Rodríguez, miembro de la Comisión de Salud, para expresar su rechazo a la Ley 255. Según Rosero, los instrumentadores buscan “usurpar funciones” que los técnicos en enfermería han desempeñado profesionalmente desde hace 65 años.

“Dentro de un quirófano no se puede tener personal limitado disputándose quién hace qué. Aquí está en juego la vida de personas que ya llegan con miedo y ansiedad”, lanzó Rosero, dejando claro que, a su juicio, la especialización y experiencia son clave en momentos críticos.

La diputada Rodríguez les habría indicado que actualmente existen más de 200 instrumentadores quirúrgicos graduados sin trabajo ni idoneidad. Pero Rosero respondió con cifras más contundentes: más de 20 mil técnicos en enfermería también se han preparado, invirtiendo tiempo y dinero en una formación que incluye asistencia en salas de operaciones.

Del otro lado, los instrumentadores quirúrgicos rechazan que exista una “guerra” laboral. Aseguran que su profesión es reconocida en distintas partes del mundo y que no buscan reemplazar a nadie. “No somos competencia, somos complemento”, sostienen, afirmando que su labor fortalece la atención integral y brinda apoyo especializado en los quirófanos.

Mientras tanto, la tensión sigue en aumento y la próxima semana será clave: la Comisión de Salud de la Asamblea deberá pronunciarse sobre el futuro del proyecto de Ley 255. En juego no solo están puestos de trabajo, sino también la organización del equipo médico en uno de los espacios más delicados del sistema de salud.