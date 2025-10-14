Nacional - 14/10/25 - 09:01 AM

Confirman 24 casos de gusano barrenador en humanos en Coclé

Del total de casos reportados, 18 corresponden a pacientes masculinos y 6 a pacientes femeninas, cuyas edades oscilan entre los 18 y 36 años.

 

Por: Redacción / Web -

El Ministerio de Salud (MINSA) ha confirmado un total de 24 casos de gusano barrenador en humanos  hasta la fecha en la provincia de Coclé, una enfermedad que se transmite cuando una mosca deposita sus huevos en heridas abiertas o mucosas de la piel.

Del total de casos reportados, 18 corresponden a pacientes masculinos y 6 a pacientes femeninas, cuyas edades oscilan entre los 18 y 36 años. Las autoridades sanitarias informaron que los casos están distribuidos en los cinco distritos de la provincia, aunque se ha detectado una mayor incidencia en Antón, Natá y Penonomé.

Ante esta situación, el MINSA mantiene una vigilancia epidemiológica activa y constante para evitar la propagación de la enfermedad. Además, se trabaja de forma coordinada con otras instituciones involucradas en la atención y control del brote.

Las autoridades reiteran el llamado a la población a mantener medidas de higiene adecuadas y a acudir a los centros de salud ante cualquier lesión sospechosa.
 

