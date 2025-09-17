Confirman brote de oropouche y llaman a eliminar criaderos

El Ministerio de Salud (MINSA) confirmó este miércoles un brote del virus oropouche en la provincia de Veraguas, luego de que pruebas realizadas en el Instituto Conmemorativo Gorgas a 10 personas resultaran positivas.

El director regional del MINSA, Dr. Xavier Torres, explicó que esta enfermedad es transmitida por mosquitos y pidió a la población estar muy atenta a los síntomas.

Los especialistas en salud pública, Alex Sánchez y Ricardo Chong, detallaron que los casos se han registrado en Santiago, Atalaya, La Mesa y en el corregimiento de La Peña.

Entre los síntomas más comunes se encuentran fiebre y fuertes dolores de cabeza. Quienes los presenten deben acudir de inmediato al centro de salud u hospital más cercano para evitar complicaciones.

Las autoridades recordaron que la mejor forma de prevenir la enfermedad es eliminando los criaderos de mosquitos, evitando dejar agua estancada en patios, tanques, llantas o recipientes, ya que en esta temporada aumentan los riesgos de contagio.

El MINSA aseguró que mantiene vigilancia en las comunidades y seguirá reforzando las medidas de control para evitar que el virus se siga propagando.