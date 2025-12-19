Consejo Provincial pone sobre la mesa turismo, seguridad y apoyo estatal

El Consejo Provincial de Panamá realizó su sesión del mes de diciembre con un pleno cargado de temas sensibles para las comunidades: turismo, seguridad ciudadana y respaldo del Gobierno Central. La reunión congregó a cerca de 60 representantes de corregimientos y alcaldes de la provincia de Panamá.

En el encuentro participaron la vicegobernadora de Panamá, Yessenia Sánchez, e Ilvis Ayarza, de la Secretaría General de la Autoridad de Turismo de Panamá (ATP), además de delegados de los estamentos de seguridad, protección civil y representantes de la Asamblea Nacional, entre otras autoridades.

Según explicó el presidente del Consejo Provincial, Dorindo Vega, la sesión estuvo enfocada principalmente en el desarrollo turístico, donde varios representantes expusieron el potencial de sus corregimientos para impulsar proyectos turísticos. Sin embargo, dejaron claro que sin apoyo logístico y financiero del Estado estos planes no pueden avanzar, inquietud que fue atendida por la ATP durante el pleno.

Además del turismo, se reiteraron preocupaciones ya conocidas como el aumento de la inseguridad y la necesidad de mayor respaldo económico del Gobierno, especialmente en lo relacionado con los aportes del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) a los municipios, los cuales —según denunciaron— en ocasiones se retrasan más de lo establecido.

Vega destacó que el Consejo Provincial se ha convertido en una voz clave para corregimientos pequeños y apartados, como Chimán, permitiéndoles exponer directamente sus problemas ante autoridades nacionales que son invitadas mensualmente. “A muchos representantes se les hace difícil llevar sus inquietudes de manera personal, y este espacio les abre esa puerta”, subrayó.

El presidente del Consejo, quien además es representante del corregimiento 24 de Diciembre, explicó que las sesiones mensuales suelen realizarse en corregimientos que enfrentan situaciones especiales o celebran aniversarios, con el objetivo de trabajar de manera conjunta y buscar soluciones concretas a los problemas comunitarios.