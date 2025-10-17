Continúa análisis de la norma que modifica Ley de Contratación Pública

La subcomisión de Economía y Finanzas de la Asamblea Nacional, que preside el diputado Luis Duke, analiza el Proyecto de Ley 339, que busca modificar la Ley de Contratación Pública y el Código Penal para fortalecer la transparencia en los procesos con el Estado.

La iniciativa, propuesta por el diputado Augusto Palacios, busca modificar la Ley 22 de 2006, que regula la contratación pública, y la Ley 14 de 2007, que adopta el Código Penal.

Además, contempla de cuatro a ocho años de prisión para servidores públicos que favorezcan a las empresas en los actos de contratación pública con el Estado.

En tanto, la propuesta plantea impedir la participación en actos públicos hasta por 10 años a personas que han sido condenadas por actos de corrupción.

Duke explicó que se está tratando de modificar algunos artículos de la ley original, para hacer más rígidos los procesos, a fin de que el Estado sea más cauteloso sobre la empresa que se está contratando.

En tanto, Enzo Bonnett, en representación de la Dirección General de Contratación Pública (DGCP), manifestó que el proyecto de ley es viable. No obstante, existe preocupación en el tema de las sanciones. Por lo tanto, una vez se logre homologar e incorporar esta norma administrativa en el texto único del Código Penal, no tendrían mayores inconvenientes para su aplicación en la Ley de Contratación Pública.

Y Tania Saavedra, de la Procuraduría General, recomendó a la subcomisión que se tome en cuenta la modificación al artículo 51 de la ley, porque en la práctica su aplicación ha tenido algunas dificultades a la hora de sancionar a estas empresas, por lo que se requiere de una herramienta más efectiva.