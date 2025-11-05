Contraloría aclara que Anel Flores no participa en actividades electorales

La Contraloría General de la República, a través de un comunicado de prensa, ha reiterado que ni el Contralor de la República, Anel Flores, ni la institución participan en actividades de carácter electoral.



De acuerdo con la información oficial, los mensajes que sugieren lo contrario son infundados y tienen como único propósito desinformar a la ciudadanía, desviando la atención del trabajo técnico y fiscalizador que realiza la entidad.

La Contraloría enfatiza que su labor se enfoca exclusivamente en el cumplimiento de su mandato constitucional, orientado a garantizar el uso transparente y eficiente de los recursos públicos en beneficio de todos los panameños.



En este sentido, la institución desmiente categóricamente el contenido de una publicación que ha circulado en redes sociales, la cual sugiere que el contralor Flores sería un aspirante a la candidatura presidencial para el periodo 2029-2034.