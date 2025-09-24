Contraloría: Disminuyen precios al consumidor en agosto 2025

La Contraloría General de la República informó que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) Nacional Urbano registró una variación mensual de -0.2% en agosto de 2025, en comparación con el mes de julio.



A nivel interanual, es decir, entre agosto de 2024 y agosto de 2025, la variación fue de -0.4%, lo que refleja una reducción general de precios en los bienes y servicios que consumen los hogares.

Esta tendencia a la baja se observó no solo en los distritos de Panamá y San Miguelito, sino también en el resto del país. Tanto el resultado nacional como el regional mostraron variaciones interanuales negativas.

Entre los principales grupos que presentaron una disminución de precios se destacan:

Transporte, debido a la reducción en los precios de los pasajes aéreos.

Comunicaciones, por la baja en el costo de equipos telefónicos.

Alimentos y bebidas no alcohólicas, con disminuciones en productos como pollo, carne de cerdo, carne de res y carne enlatada.

Además, se reportaron caídas en los grupos de vivienda, agua, electricidad y gas, recreación y cultura, y bienes y servicios diversos.

Variación acumulada enero-agosto 2025

Durante los primeros ocho meses del año (enero a agosto), el IPC acumuló una variación de -0.4%, lo que confirma una tendencia sostenida de reducción de precios en el país.

Sin embargo, no todos los grupos mostraron disminuciones. El grupo de bebidas alcohólicas y tabaco registró un aumento en los precios, impulsado por el alza en productos como bebidas destiladas, cerveza y cigarrillos.

