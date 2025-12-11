Gran Final LIFAE: seis finales encenderán el Emilio Royo este 13 de diciembre

¡La cuenta regresiva llegó a su final! Este sábado 13 de diciembre marcará la fecha cumbre para la Liga de Football Americano del Este (LIFAE). El Estadio Emilio Royo se convertirá en el epicentro deportivo donde se disputarán seis finales que definirán a los campeones de la temporada 2025.

Una jornada con seis finales

La jornada, que inicia a las 5:00 PM, pondrá sobre la mesa la garra y la pasión de las franquicias que buscan dejar su nombre escrito en la historia.

Las finales de Flag Football se jugarán en cinco divisiones:

Coed 10: Believers vs. Outlaws Blue

Believers vs. Outlaws Blue 15 Masculina: Outlaws vs. Believers Green

Outlaws vs. Believers Green 30W Skills: 123 Boom vs. Lucky Ones

123 Boom vs. Lucky Ones 30W: Power Grizzlies vs. Cyclons

Power Grizzlies vs. Cyclons 40M: La Purga vs. Vikingos

Además, se disputará la gran final del torneo de Contact Open 8vs8, una categoría donde la intensidad está garantizada.

Protagonismo y corona

En el torneo de Contact 8vs8, los equipos que protagonizan la cita son Raptors, Tigers, Stallions y Snow Tigers, quienes cierran la temporada buscando levantar la corona. El enfoque de la noche estará en estas franquicias que quieren demostrar dominio total en el emparrillado.

"El 13 de diciembre, el Emilio Royo se viste de gala. Es el día donde el esfuerzo y la pasión se recompensan. Invitamos a toda la comunidad a apoyar a sus favoritos desde las 5:00 PM", anunciaron voceros de la LIFAE.