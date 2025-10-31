Nacional - 31/10/25 - 09:42 PM

Contraloría hará verificación vehícular durante fiestas patrias

La jornada se efectuará en 23 puntos estratégicos a nivel nacional,

 

Por: Redacción / Crítica -

La Contraloría General de la República, a través de la Dirección Nacional de Fiscalización General, anunció que el 1 de noviembre de 2025 y durante las fiestas patrias, se realizará una verificación vehicular nacional para garantizar el uso correcto de los vehículos del Estado.

Esta medida, respaldada por el Decreto de Gabinete N.º 46 de 1972 y el Decreto Ejecutivo N.º 124 de 1996, busca que las instituciones públicas cumplan con las normas que regulan el manejo y control de los autos oficiales.

Según la entidad, la jornada se efectuará en 23 puntos estratégicos a nivel nacional, donde funcionarios de la Contraloría inspeccionarán que cada vehículo esté debidamente identificado, cuente con la documentación reglamentaria y no se utilice para fines personales.

 

