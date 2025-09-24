Contratación de marinos panameños crece un 11 % en 2025

La contratación de la gente de mar panameña registra un aumento del 11 % en 2025, con 593 contratos laborales firmados entre enero y septiembre, informó ayer la Autoridad Marítima de Panamá (AMP).

De acuerdo con la institución, el Departamento de Asuntos Laborales, instancia creada para fortalecer la colocación de marinos en buques nacionales e internacionales, facilita anualmente alrededor de 70 nuevas oportunidades de empleo en el sector marítimo, ratificando a Panamá como proveedor de talento calificado para la industria.

Felipe Arias, director general de la Gente de Mar, señaló que estas cifras reflejan el resultado de políticas que optimizan los procesos de búsqueda de personal y promueven el reclutamiento y la colocación de oficiales, cadetes y tripulantes.

Las declaraciones de Arias se dieron durante la décimo octava reunión del Comité de Embarque.

En el encuentro se presentaron avances como la revisión del plan de estudios del Bachillerato Marítimo, a cargo del Ministerio de Educación (MEDUCA), con el objetivo de alinear la formación académica a las necesidades actuales de las navieras.

Además, de la identificación de tendencias de empleo y áreas con mayor demanda para facilitar la inserción de los egresados, y la aplicación de pruebas de nivel de inglés gratuitas, requisito fundamental para que los aspirantes puedan enrolarse en empresas extranjeras..