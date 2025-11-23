Convención Panameñista:Herrera habla claro y Mireya pide “revivir el partido

La cosa amaneció movida en el Partido Panameñista, con un ambiente de elecciones que huele a cambio, presión y cuentas pendientes.

El presidente de la Asamblea Nacional y cabeza de la Nómina 2, Jorge Herrera, lanzó su línea: “Va un 85% de votantes, y eso es bastante pa’ un mes y algo de estar preparándonos. Y si pierdo, no voy pa’ ningún lado… me quedo como siempre. ¿Pa’ dónde voy a ir?”, dijo Herrera, asegurando que pase lo que pase él no está buscando acomodos ni corriendo de la escena.

Mientras tanto, antes de emitir su voto, la expresidenta Mireya Moscoso lanzó un fuerte llamado pa’ sacudir al colectivo. Según ella, el Panameñista no anda mal… anda peor que nunca.

“La expectativa de hoy es el cambio que tiene que tener el Partido Panameñista. No podemos seguir con un partido muerto, dirigido por dos o tres personas”, soltó sin rodeos, apuntando directamente a la actual dirigencia, especialmente a José Isabel Blandón.

Aseguró que el partido perdió su esencia arnulfeña y la credibilidad que alguna vez lo hizo fuerte.



“Nuestro partido es el único que tiene una doctrina, pero la echaron a un tinaco desde hace años. Nadie cree en este partido, ni siquiera los panameñistas”, lamentó con evidente frustración.

Un partido que se queda sin gente

Moscoso también mostró su preocupación por la fuga masiva de miembros.

“Me duele cuando me escriben diciendo: hoy renuncié. No creen en las autoridades, no los escuchan. El partido tomó un rumbo distinto”, dijo, recordando que organismos internos hablan de alrededor de 100 mil adherentes que se han ido en el último año. Un golpe duro que deja al Panameñista en números rojos.

La expresidenta también prendió otra alarma: el peor desempeño electoral del partido en décadas.

“No podemos repetir lo que acaba de pasar: una elección con 4%. El partido de Arnulfo Arias estuvo en 6% y 4%, pero cuando yo gané fue 44%, y con Varela igual. Hoy nadie cree en este partido”, recordó, marcando la diferencia entre el pasado fuerte y el presente frágil.

