Nacional - 04/9/25 - 05:18 PM

Corte archiva denuncia contra Bolota. Betserai quedó golpea´o

Este cierre de la denuncia pone fin, al menos por ahora, al enfrentamiento legal entre los diputados.

 

Por: Redacción / Crítica -

Documentos
edicto-corte y diputados.pdf

La Corte Suprema de Justicia resolvió no admitir la denuncia penal presentada por el diputado Betserai Richards contra su colega Jairo “Bolota” Salazar, también miembro de la Asamblea Nacional, por presuntas lesiones personales.

El Pleno de la Corte, en un edicto publicado este jueves, explicó que la denuncia remitida por la Fiscalía Metropolitana, Sección de Atención Primaria, no cumplió con los requisitos legales necesarios para continuar el proceso. Por ello, se ordenó el archivo del expediente, dejando sin efecto la investigación inicial.

El fundamento legal de la decisión se basa en los artículos 32, 155 y 206 de la Constitución, así como en los artículos 487 y 488 del Código Procesal Penal, modificado por la Ley No. 55 de 2012.

La decisión ya fue notificada formalmente por la Secretaria General de la Corte Suprema, Licda. Yanixsa Y. Yuen, quien fijó el edicto en lugar visible para conocimiento de los interesados.

Este cierre de la denuncia pone fin, al menos por ahora, al enfrentamiento legal entre los legisladores, aunque el tema seguirá siendo materia de análisis político dentro de la Asamblea Nacional.

 

