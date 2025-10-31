Corte ordena a Edemet pagar multa millonaria

La Corte Suprema de Justicia (CSJ) le cerró el camino a Edemet, al rechazarle un amparo que buscaba evitar el pago de una multa por más de $3.3 millones, impuesta por la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (ASEP).

El golpe económico fue confirmado tras la publicación del Edicto N.°1456 del 29 de octubre de 2025, donde se notifica que la magistrada Miriam Cheng Rosas negó la acción legal presentada por el bufete Morgan & Morgan Legal, que representaba a la empresa distribuidora.

La sanción se mantiene en firme, luego de que la ASEP determinara que Edemet incumplió con los indicadores de calidad del servicio comercial durante el 2020, afectando directamente a miles de usuarios.

Según el ente regulador, la empresa no garantizó un servicio eléctrico continuo y regular, como lo establecen las normas. Además, las “deficiencias en la atención y suministro eléctrico fueron responsabilidad exclusiva de Edemet”, recalcó la ASEP.

La multa, fijada en $3,367,364.16, será compensada a los clientes mediante créditos en sus facturas eléctricas, que deberán verse reflejados en un plazo de 30 días después de que el fallo quede ejecutoriado.