Corte ordena a Edemet pagar multa millonaria
La sanción se mantiene en firme, luego de que la ASEP determinara que Edemet incumplió con los indicadores de calidad del servicio comercial durante el 2020
La Corte Suprema de Justicia (CSJ) le cerró el camino a Edemet, al rechazarle un amparo que buscaba evitar el pago de una multa por más de $3.3 millones, impuesta por la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (ASEP).
El golpe económico fue confirmado tras la publicación del Edicto N.°1456 del 29 de octubre de 2025, donde se notifica que la magistrada Miriam Cheng Rosas negó la acción legal presentada por el bufete Morgan & Morgan Legal, que representaba a la empresa distribuidora.
La sanción se mantiene en firme, luego de que la ASEP determinara que Edemet incumplió con los indicadores de calidad del servicio comercial durante el 2020, afectando directamente a miles de usuarios.
Según el ente regulador, la empresa no garantizó un servicio eléctrico continuo y regular, como lo establecen las normas. Además, las “deficiencias en la atención y suministro eléctrico fueron responsabilidad exclusiva de Edemet”, recalcó la ASEP.
La multa, fijada en $3,367,364.16, será compensada a los clientes mediante créditos en sus facturas eléctricas, que deberán verse reflejados en un plazo de 30 días después de que el fallo quede ejecutoriado.