Corte paga bono navideño de $500 anual y seguro de $15 millones

La Corte Suprema de Justicia pidió al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) reconsiderar el recorte de $43 millones al presupuesto del Órgano Judicial para 2026, que pasaría de $395 millones a $351 millones, advirtieron los magistrados María Eugenia López y Olmedo Arrocha.



En términos de inversión, el recorte afectaría $8 millones, mientras que el impacto en funcionamiento sería de $6 millones, incluyendo pagos pendientes y gratificaciones anuales para los 7,020 funcionarios judiciales.



La presidenta de la Corte Suprema de Justicia, María Eugenía López informó que el bono navideño del Organo Judicial para los 7,020 funcionarios es de $500 mientras que se pagan $15 millones en un seguro privada para todos el personal.

El recorte, según los magistrados, afectaría proyectos estratégicos como el Sistema de Monitoreo y Videovigilancia de las sedes judiciales, con un costo estimado de $1,5 millones, y el proyecto de archivos judiciales electrónicos, que impacta a 109 despachos.

Además, limitaría la implementación del nuevo modelo de procedimiento civil, basado en la oralidad, que requiere 486 nuevas posiciones, tres nuevos magistrados y 20 despachos adicionales a nivel nacional.

López y Olmedo Arrocha defendieron las reformas del Código Civil, resaltando que la oralidad exige más personal para garantizar su correcta aplicación.