Corte tumba caso de Benicio Robinson por blanqueo

El Pleno de la Corte Suprema de Justicia decidió este 17 de julio de 2025 no admitir la carpeta penal remitida por la Fiscalía Anticorrupción, donde se mencionaba al diputado Benicio Robinson por supuesto blanqueo de capitales.

Según la resolución, el expediente será devuelto al Ministerio Público para que continúe con el trámite que corresponda en derecho.

Con esta decisión, los magistrados frenan de momento cualquier investigación directa contra el diputado, aunque el MP deberá definir los próximos pasos.