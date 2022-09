Cortés denuncia la evidente selectividad del MP en caso Odebrecht

Panamá- La abogada Alma Cortés se refirió este martes a las irregularidades que se presentaron en el proceso por el caso Odebrecht.

De acuerdo con la integrante del equipo legal del expresidente Ricardo Martinelli, cada vez es más evidente la selectividad con la que se maneja el Ministerio Público.

En este sentido, se dijo el caso de la firma Rosas y Rosas, que no enfrentó cargos debido a que es un ente autónomo.

"Me llamó mucho la atención que la representante del Ministerio Público, en el caso de Rosas y Rosas, manifestó que la utilización de sociedades en forma estructurada (para hacer cobros o recibir donaciones), fue producto de contratos ficticios, que nunca se elaboraron ni prestaron esos servicios", precisó.

Cortés expuso la decisión, que basada en esta supuesta argumentación, tomó el Ministerio Público.

"Rescato que el Ministerio Público expuso que no se le formuló cargos a las personas jurídicas en razón a que son entes autónomos y que siendo responsabilizadas las personas naturales que las utilizaron, no era necesario formularle a las personas jurídicas", dijo Cortés.

La exministra recalcó que en el caso de Importadora Ricamar no se cometió ningún acto ilícito, porque simplemente pagó facturas de deudas que tenía el partido Cambio Democrático.

No no obstante, pese a ello, se le formularon cargos como persona jurídica. "¿Por qué solo le formulan cargos y solicitan que sea sancionada Importadora Ricamary no otras personas jurídicas, como lo explicó la representante del Ministerio Público?", preguntó Cortés.

