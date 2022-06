Cortizo aprueba implementación de plan "Medicamentos Solidarios"

El presidente de la República, Laurentino Cortizo , aprobó la implementación del programa piloto "Medicamentos Solidarios"( Medisol), para que los asegurados que no encuentren sus medicinas en las policlínicas de la CSS puedan ir a los comercios afiliados y obtenerlos.

"Me complace anunciar a he autorizado iniciar, lo más pronto posible, el programa de Medicamentos Solidario, que permite a los asegurados que no encuentren medicamentos en la CSS, recibirlos sin costo en los comercios afiliados.", manifestó el mandatario Cortizo luego de escuchar la explicación técnica del plan por parte del vicepresidente de la República y coordinador de la mesa técnica de medicamentos, José Gabriel Carrizo, y demás miembros.

“Estamos en el camino correcto, este proceso continúa y no tengo dudas que vamos bien porque este es un trabajo en equipo“, señaló el presidente Cortizo Cohen.

La primera fase incluye medicamentos antihipertensivos (amlodipina, irbesartan, indapamida y linsinopril) y una medicina para el colesterol (simvastatina).



Este plan piloto inicia en policlínicas de la CSS: Generoso Guardia (Santa Librada), Manuel Ferrer Valdés (Calle 25), Manuel María Valdés (San Miguelito) y Alejandro De La Guardia (Bethania). MedicSol aplica para pacientes que cuenten con expediente en estas entidades de salud antes del 15 de mayo de 2022.



Los comercios afiliados a MedicSol en los distritos de Panamá y San Miguelito.



Todo establecimiento comercial que quiera afiliarse al Programa MedicSol, deberá formalizar su solicitud al correo [email protected], para recibir los requisitos establecidos por la CSS.

En las siguientes fases se irán incorporando nuevos medicamentos y policlínicas de la CSS.





Con esta estrategia, el Gobierno Nacional asume el compromiso de enfrentar el desabastecimiento y alto costo de los medicamentos en el país, que ha afectado a la población con el pasar de los años a causa de la burocracia excesiva, falta de acceso al mercado internacional, precios altos y prácticas oligopólicas en el mercado nacional.



Acompañaron al presidente Cortizo Cohen , el vicepresidente y ministro de la Presidencia José Gabriel Carrizo, el ministro de Salud Luis Francisco Sucre, la ministra consejera para temas de Salud Pública Eyra Ruíz, y el director de la CSS Enrique Lau Cortés.

