Costas de Colón en la mira de la AMP ante la temporada seca

Panamá- Costa Abajo y Costa Arriba serán las zonas donde inspectores de la Autoridad Marítima de Panamá mantendrán presencia para verificar que las embarcaciones que zarpan de sus muelles cumplan con la seguridad marítima, como parte del Operativo Guardianes 2026. Este plan contempla la gran afluencia de visitantes en la época de verano, que coincide con los carnavales.

Colonenses y visitantes aprovechan lugares como el Río Boquerón, el Río Chagres en el área de la Transístmica, y playas como La Angosta, Playa Huertas, Guayra, Isla Grande y otras, para dirigirse con sus familias en la época de vacaciones escolares y en las fiestas del carnaval.

El Operativo Guardianes 2026, Fase 1, liderado por el Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC), es un esfuerzo interinstitucional que busca la prevención de riesgos y la protección de la vida en áreas de alta afluencia turística durante la temporada seca.

La AMP recordó que se deben utilizar los muelles autorizados y cumplir con las medidas de seguridad marítima, como: chalecos salvavidas para todos los ocupantes, equipo de comunicación en buen estado, bengalas de señalización, extintores portátiles tipo ABC (mínimo 4 kg), motores fuera de borda en óptimas condiciones, y tripulación capacitada en seguridad de navegación. Igualmente, se hace un llamado a los capitanes y operadores de lanchas a no manejar en estado de embriaguez.



