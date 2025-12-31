Productores y vendedores se unen para apoyar alimentación de pacientes del ION
Productores de Tierras Altas, arrendatarios y vendedores ambulantes se unieron para hacer esta importante donación.
Panamá- Merca Panamá donó más de 10 mil libras en alimentos agrícolas al Instituto Oncológico Nacional (ION) como parte de su compromiso con la responsabilidad social y para colaborar en la alimentación de cientos de pacientes que a diario acuden a este hospital.
José Pablo Ramos, gerente general de Merca, dijo que productores de Tierras Altas, arrendatarios y vendedores ambulantes se unieron para hacer esta importante donación, que incluye granos (lentejas, porotos), frutas, verduras, vegetales, entre otros. Ramos consideró que la donación será de gran ayuda para personas que realmente lo requieren, por lo cual tanto productores como Merca se han comprometido a llevar a ese segmento de la población los alimentos que sean necesarios.
Juan Carlos Alcedo Valverde, director del ION, indicó que esta donación es de gran ayuda y también un alivio, ya que en esta época del año se hace más difícil la adquisición de ciertos productos agrícolas.
Pick-ups, camiones y busitos tipo panel llegaron esta mañana a los depósitos del ION con esta importante donación.
Por otra parte, Ramos aprovechó para anunciar que, en el 2026, Merca y los productores se han comprometido a efectuar este tipo de donación de forma mensual al ION.