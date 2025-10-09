Costo de la canasta básica disminuyó $1.61 en septiembre

El costo de la canasta básica familiar reportó una leve reducción durante el mes de septiembre, en los distritos de Panamá y San Miguelito, informó la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco).

De acuerdo con Diosa Barahona, de Acodeco, el conjunto de 59 alimentos que componen la canasta básica reflejó una baja de $1.61 en comparación con el mes de agosto.

Según la entidad, el costo más bajo en supermercados fue de $294.25, frente a $295.86 en agosto.

Mientras que los precios en establecimientos de rutas (abarroterías y minisúper) registraron un leve aumento de $0.25, pasando de $344.00 a $344.25.

Entre los alimentos con reducción se encuentran la corvina, carne molida de primera, lechuga, tomate perita y naranja. En tanto, el puerco listo, el pollo entero, la yuca, la manzana y la piña registraron aumentos.

“En septiembre, se mantuvo una diferencia de alrededor de $50 dólares en el costo total de la canasta básica, siendo más económica en los supermercados”, señaló la entidad en un comunicado de prensa.