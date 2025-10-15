Nacional - 15/10/25 - 12:00 AM

Crean Unidad Legal para representar al Estado en casos penales

Por: Redacción Crítica -

El Gobierno Nacional oficializó la creación de la Unidad de Coordinación Legal, instancia que se encargará de asistir y representar a los ministerios y entidades públicas en aquellos casos que requieran la interposición de procesos penales en calidad de querellante.

La creación de la iniciativa quedó establecida en el Decreto Ejecutivo No. 31 del 13 de octubre de 2025, firmado por el presidente José Raúl Mulino y la ministra de Gobierno, Dinoska Montalvo.

Cabe destacar que la unidad estará inscrita al Ministerio de Gobierno y entre sus objetivos está brindarle asesoría a los ministerios y entidades sobre acciones penales que se puedan ejecutar en defensa de sus derechos como víctima.

La norma contempla que los representantes legales de los ministerios deberán entregar el poder a los abogados de la unidad. Además, el Ministerio de Gobierno tendrá que contratar penalistas especializados.

En tanto, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) se encargará de tomar medidas para incluir las asignaciones presupuestarias necesarias para su funcionamiento.

