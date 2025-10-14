Crecida del río La Villa afecta suministro de agua en Azuero

Las fuertes lluvias y el mal tiempo registrados durante los últimos días, especialmente el pasado fin de semana, han provocado una serie de afectaciones en la producción y distribución de agua potable en distintos puntos de la región de Azuero.

El Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN) informó que las plantas potabilizadoras Rufina Alfaro, ubicada en La Villa de Los Santos, y Roberto Reyna, en Chitré, han enfrentado dificultades para operar con normalidad debido a la crecida del río La Villa y al alto nivel de sedimentos.



Esta situación obligó a detener temporalmente la producción de agua potable para proteger los equipos de bombeo.

En el caso particular de Chitré, desde la madrugada de este martes, gran parte del distrito permaneció sin suministro de agua, lo que afectó a centros educativos, comercios y residencias.



La falta del recurso incluso obligó a algunas escuelas a suspender clases ante la imposibilidad de garantizar las condiciones básicas de higiene para los estudiantes.

De igual forma, la planta potabilizadora de Macaracas suspendió operaciones este martes por trabajos programados de mantenimiento en la red de distribución.

Moradores señalaron que el panorama complicó el abastecimiento y la distribución del servicio en varias comunidades de las provincias de Los Santos y Herrera, especialmente considerando que la región de Azuero ya venía enfrentando limitaciones en los últimos meses a raíz de la contaminación del río La Villa, principal fuente de agua de la zona.

Actualmente, se mantiene un proceso de desinfección en las líneas de distribución, lo que prolonga la prohibición de consumo directo del agua que sale de los grifos en algunas localidades, mientras se asegura su potabilidad.

El personal técnico del IDAAN continúa monitoreando las condiciones de los ríos y los sistemas de producción para restablecer el servicio al 100 % una vez mejoren las condiciones climáticas y disminuya la turbiedad, informó la entidad en un comunicado