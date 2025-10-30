Cremación de Banderas en Herrera: Un Homenaje a los Símbolos Patrios

Con un acto lleno de simbolismo y respeto, la provincia de Herrera dio inicio oficial a las festividades patrias al realizar, como cada año, la tradicional ceremonia de cremación de banderas en desuso. La actividad tuvo lugar en el Colegio José Daniel Crespo de Chitré, una sede histórica de este evento, que reunió a autoridades provinciales, estudiantes y representantes de diversas instituciones.

Durante el solemne acto, se rindieron honores a las banderas que, tras cumplir su ciclo de vida útil, fueron despedidas de manera digna y respetuosa, en un ritual cargado de patriotismo. A lo largo de la ceremonia, las banderas de empresas, instituciones y entidades fueron incineradas en señal de respeto y reconocimiento por el rol simbólico que desempeñaron.

El gobernador de Herrera, Elías Corro, destacó la importancia de este evento, resaltando que la ceremonia no solo es una forma de rendir homenaje a los símbolos patrios, sino también una oportunidad para promover el respeto y amor por la bandera nacional. “Se trata de una iniciativa que busca darle honores a esas banderas que ya dejan de tener vida útil y ofrecerles un entierro solemne, como muestra del profundo respeto que merecen”, expresó Corro.

El evento contó con la cremación de cerca de 100 banderas, que fueron portadas por diversas personalidades locales, grupos cívicos, atletas, estudiantes destacados, periodistas y un grupo de herreranos que participaron en la gesta patriótica del 9 de enero de 1964. Estos participantes recibieron un reconocimiento especial durante el acto, al ser los encargados de portar las banderas en el momento de la cremación.

El director del Colegio José Daniel Crespo, Jesde Diez, explicó que el plantel alberga una cripta donde se conservan las cenizas de las banderas cremadas a lo largo de los años, lo que convierte a este colegio en un espacio de memoria y respeto a los símbolos nacionales.

Tras la ceremonia, las cenizas fueron recogidas y resguardadas con el mismo respeto y solemnidad que se observó durante todo el acto. Este gesto subraya el compromiso de la comunidad herrerana con la conservación de los valores patrios.

Con este significativo acto, Herrera marca el comienzo de un mes lleno de orgullo y fervor patriótico, reafirmando el compromiso de sus ciudadanos con los valores y símbolos que representan la identidad nacional.