Crisis del agua en Azuero: Chitré limpia su red potable

Luego de ocho meses de crisis por la contaminación del río La Villa, que ha mantenido a gran parte de la región de Azuero sin agua potable apta para el consumo humano, el distrito de Chitré inicia el proceso de desinfección y limpieza de tuberías, una de las zonas más pobladas entre las áreas afectadas.

Los trabajos comenzarán el lunes 2 de febrero, a partir de las 8:00 de la mañana, y se extenderán hasta el miércoles 4 de febrero a las 6:00 de la tarde, iniciando en el primer macrosector, que incluye el corregimiento de La Arena, la vía Circunvalación y parte de Monagrillo.

Este primer sector abarca La Arena, desde el inicio del corregimiento hasta la división con el distrito de Parita, incluyendo áreas como Bocs de Parita hasta la entrada de la playa El Retén.

La gerente regional del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN) en Herrera, Yaurus Ibarra, explicó que durante todo el lunes 2 de febrero la población no debe utilizar el agua ni abrir los grifos, debido a que se estará inyectando una solución con altas concentraciones de cloro, destinada a eliminar microorganismos y sedimentos acumulados en las tuberías.

Tras un periodo aproximado de 36 horas, el martes en horas de la tarde iniciará la fase de enjuague, momento en el cual solo los residentes del sector intervenido deberán abrir sus grifos durante 30 minutos, permitiendo que la solución desinfectante ingrese a las viviendas y complete el proceso de limpieza interna de la red de agua potable.