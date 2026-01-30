Odebrecht: Perito de la fiscalía resultó ser un desastre

El perito Antonio Lim dejó en evidencia deficiencias en la elaboración del informe financiero, uno de los principales sustentos de la Fiscalía en el juicio por el caso Odebrecht, luego de ser sometido a un exhaustivo interrogatorio por parte de los abogados defensores.

Ante la serie de repreguntas, Lim no logró demostrar que utilizó técnicas óptimas de investigación financiera. Reconoció, además, que para elaborar su informe se basó únicamente en la información contenida en el expediente y que no revisó los estados financieros de las sociedades incluidas en el documento.

El abogado Alfredo Vallarino, defensor del expresidente Ricardo Martinelli, fue quien expuso las carencias del informe pericial, al evidenciar que el documento carecía de una metodología técnica adecuada.

Durante su comparecencia, el perito admitió que no posee una maestría en auditoría forense y que la información recibida para elaborar el informe consistía en copias. También reconoció que utilizó fuentes abiertas de internet, como Google y Facebook, accesibles a cualquier usuario.

Vallarino también cuestionó el nivel de conocimiento del perito sobre el sistema Drousys, utilizado por Odebrecht para autorizar pagos. Lim indicó que solo conoció la información que figuraba en el expediente relacionada con seudónimos y comunicaciones internas.

Aunque el perito señaló haber revisado 1,900 tomos del expediente, reconoció que la extracción de información fue parcial, lo que generó nuevas dudas sobre la veracidad y solidez del informe presentado ante el tribunal.

El jurista continuó desmontando el informe, al subrayar que a Lim se le había comisionado inicialmente para recopilar información en medios de comunicación, y no para elaborar un informe financiero especializado. Ante la consulta de si el contenido del informe provenía exclusivamente de medios, como solicitó la Fiscalía, el perito respondió que no.

En el documento pericial, Lim mencionó varias sociedades presuntamente vinculadas con Odebrecht, aunque admitió que nunca revisó libros de acciones, certificados, documentos societarios ni pagos relacionados con dichas empresas.

Por su parte, la abogada Guillermina Mc Donald cuestionó al perito sobre la afirmación de que la sociedad Silver Win Corporation pertenecía a la familia Martinelli. Al ser consultado sobre la fuente de esa aseveración, Lim indicó que se basó exclusivamente en la información del expediente.

Mc Donald resaltó que en el tomo 766, foja 410577, reposa el certificado de Silver Win Corp., el cual detalla el capital autorizado y las acciones registradas a nombre de Navin Bhakta. Al preguntarle si tomó en cuenta ese documento para su análisis, el perito respondió: “No lo tomé en cuenta”.

La fase de repreguntas continuará este día, luego de que la jueza Baloisa Marquínez extendiera el horario de la audiencia desde las 8:30 de la mañana hasta las 6:00 de la tarde.