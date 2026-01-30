Cobre Panamá participa en la Feria de La Chorrera con stand interactivo

Cobre Panamá participa en la Feria Internacional de La Chorrera, que se celebra del 21 de enero al 1 de febrero, con un stand interactivo concebido como un espacio de encuentro, diálogo y aprendizaje. Más allá de ofrecer información, la empresa propone un ambiente cercano donde familias, estudiantes y visitantes pueden conversar directamente con su equipo sobre minería responsable y su contribución al desarrollo sostenible del país.

Durante la feria, el stand de Cobre Panamá se ha consolidado como un punto de referencia para quienes buscan información clara y directa sobre las operaciones mineras y sus prácticas ambientales. Las consultas más frecuentes están relacionadas con el cuidado del entorno natural, especialmente en temas como la reforestación, el uso y manejo responsable del agua y los programas de protección de la biodiversidad.

“Cada pregunta es una oportunidad para explicar, escuchar y construir confianza. Que las personas se acerquen con interés genuino por entender cómo operamos confirma el valor de mantener estos espacios de diálogo directo”, expresó Maru Gálvez, gerente de Relaciones Públicas de Cobre Panamá.

Con esta participación, Cobre Panamá reafirma su compromiso de estar presente donde está la gente, impulsando una comunicación transparente y fortaleciendo la relación con las comunidades. La Feria Internacional de La Chorrera, ícono de identidad y tradición en el distrito, se convierte así en un escenario ideal para compartir, aprender y construir juntos un futuro sostenible.