Mulino y OEA evalúan situación democrática en la región

La democracia y la estabilidad regional fueron los temas centrales del encuentro sostenido este jueves por el presidente José Raúl Mulino y el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Albert Ramdin.

Durante la reunión, realizada en el Palacio de Las Garzas, ambos líderes manifestaron su atención permanente al estado de las democracias y las instituciones en Centroamérica, al considerar que su fortalecimiento es clave para garantizar la estabilidad regional y el desarrollo de los países miembros de la OEA.

Según un comunicado de la Presidencia de la República, Mulino reiteró que la OEA cuenta con el respaldo de Panamá para impulsar iniciativas democráticas e institucionales que promuevan la estabilidad y el progreso en Centro y Suramérica.

El mandatario panameño estuvo acompañado por el ministro de Relaciones Exteriores, Javier Martínez-Acha, quien participó en los intercambios sobre cooperación regional y fortalecimiento institucional.

El encuentro se desarrolló en el marco del Foro Económico Internacional de América Latina y el Caribe, organizado por el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), realizado los días 28 y 29 de enero en el Panama Convention Center.