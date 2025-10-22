Crisis Social: Migrantes y panameños vivían en puente de Pan de Azúcar

El puente peatonal ubicado en el sector de Pan de Azúcar, en el distrito de San Miguelito, fue desalojado esta mañana luego de ser tomado como refugio por un grupo de personas sin hogar.

El operativo, llevado a cabo por la Alcaldía de San Miguelito, tuvo como objetivo recuperar el paso peatonal, que había sido bloqueado y dificultaba el tránsito tanto para los residentes del área como para los peatones.

Los residentes de la comunidad habían presentado quejas reiteradas por la ocupación ilegal del puente, lo que obligó a las autoridades locales a intervenir.



Durante el operativo, el Servicio Nacional de Migración (SNM) detectó a cinco personas en situación de calle, tres de las cuales son panameñas y dos de nacionalidad venezolana. Se verificó que los dos extranjeros habían ingresado al país eludiendo los controles migratorios, por lo que se iniciará el proceso administrativo correspondiente.

Uno de los rescatados se encontraba en estado crítico, aparentemente debido a desnutrición avanzada o tuberculosis. La persona fue atendida en el lugar y se solicitó la llegada urgente de una ambulancia para su traslado a un centro de salud. La grave situación de salud de la persona generó preocupación y movilizó a los servicios de emergencia.

Diana Xie, directora de Planificación Urbana de la Alcaldía de San Miguelito, confirmó que el municipio brindará asistencia a este grupo de personas a través del Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) y el Ministerio de Salud (MINSA), con el fin de ofrecer apoyo social y atención médica.

Finalmente, Xie anunció que, a partir de hoy, se reabrirá el paso peatonal para el uso seguro de los residentes de la zona, luego de una jornada de limpieza y acondicionamiento del espacio.