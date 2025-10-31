CSS activa alerta verde por Fiestas Patrias

En unas 33 unidades ejecutoras de la Caja de Seguro Social (CSS) a nivel nacional se activó desde hoy la alerta verde con motivo de las Fiestas Patrias.

El doctor Carlos Cerrud, director nacional de Gestión de Emergencias de la CSS, detalló en el noticiero matutino de TVN que algunos hospitales y policlínicas laboran 24 horas, 7 días a la semana, y otros solo 12 horas, para atender las emergencias que puedan surgir durante este mes.

Destacó que, en la ciudad de Panamá, por ejemplo, el Complejo Hospitalario Metropolitano, la Ciudad de la Salud, la Policlínica J.J. Vallarino, el Hospital Irma de Lourdes Tzanetatos y las policlínicas de San Miguelito, entre otros, laborarán 24 horas al día, mientras que las otras policlínicas brindarán sus servicios en los cuartos de urgencia 12 horas al día.

Cerrud mencionó que, entre los casos más comunes atendidos durante estas fiestas, figuran la intoxicación alimentaria, resfriados, heridas causadas en diferentes circunstancias y los accidentes de tránsito, por lo cual solicitó a la ciudadanía que "si va a beber, no maneje, y viceversa".

De igual forma, hizo un llamado a todos a hidratarse frecuentemente, utilizar bloqueadores solares y, sobre todo, a hacer buen uso de los cuartos de urgencias.