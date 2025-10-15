CSS apuesta por transformación digital con Receta y Farma Digital

El director general de la Caja de Seguro Social (CSS), Dino Mon, adelantó que la institución fortalecerá sus mecanismos digitales mediante la implementación de la receta digital y el sistema Farma Digital, como parte de su estrategia de modernización tecnológica, transparencia y mejor atención al asegurado.

Mon explicó que la receta digital permitirá que los médicos emitan prescripciones electrónicas, eliminando el uso exclusivo del formato en papel y reduciendo errores de interpretación, pérdidas o falsificaciones.

Con este sistema, los pacientes podrán tener acceso a sus medicaciones con mayor agilidad, y las farmacias estarán conectadas en tiempo real con la información autorizada, lo que facilitará el control, entrega y seguimiento de los tratamientos.

Complementariamente, el proyecto Farma Digital integrará un módulo que permitirá a los asegurados consultar disponibilidad de medicamentos, ver en qué farmacia están disponibles y gestionar solicitudes de reposición de fármacos de manera más eficiente. Este sistema se vinculará con las bodegas internas de la CSS para reducir desabastecimientos o duplicaciones, evitando que el asegurado acuda a una farmacia sin conocer si el medicamento está disponible. Igualmente, los médicos del servicio privado tendrá acceso a través de un móvil, laptop o computadora.

Mon enfatizó que ambas iniciativas están encaminadas a dar mayor transparencia, evitar pérdidas operativas y mejorar la experiencia del asegurado. Además, dijo que estos sistemas se integrarán al expediente clínico electrónico proyectado por la institución, con el fin de que el historial médico sea accesible de forma digital, segura y articulada en un solo entorno.

El director de la CSS manifestó que durante los próximos meses se realizarán fases pilotos para verificar la funcionalidad, corregir errores y capacitar al personal médico, farmacéutico y administrativo en el uso de estas plataformas digitales. Asimismo, aseguró que no se trata de un cambio abrupto, sino de una transición progresiva para no afectar la prestación del servicio.

Mon destacó que, en paralelo, la institución trabaja en la mejora de procesos internos, auditorías tecnológicas y fortalecimiento de controles, para asegurar que ninguna de estas herramientas sea solo un proyecto “de papel”, sino una realidad operativa que beneficie al asegurado en su vida diaria