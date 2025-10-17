CSS confirma gravedad de pacientes tras explosión en PH Alsacia Towers

La Caja de Seguro Social (CSS) informó mediante un boletín de prensa que las dos mujeres afectadas por la explosión ocurrida en el PH Alsacia Towers, ubicado en la avenida Tumba Muerto, se encuentran en condición grave.

Las pacientes, de 37 y 62 años, están recibiendo atención médica especializada en el Complejo Hospitalario Dr. Arnulfo Arias Madrid desde el día de ayer.

Además, un menor de 9 años, también herido en el incidente, permanece hospitalizado en el Hospital del Niño, bajo vigilancia médica constante.

Según la CSS, un equipo multidisciplinario del complejo hospitalario brinda atención integral a las pacientes adultas y monitorea de forma continua su evolución. Una vez se encuentren estabilizadas, serán trasladadas a la Ciudad de la Salud para continuar su tratamiento.

La entidad reiteró su compromiso de ofrecer atención médica de calidad a todos los asegurados que lo necesiten.

La explosión se registró en el apartamento 13, ubicado en el piso 13 de la Torre 1 del complejo residencial Alsacia Towers, en el área de El Bosque. El incidente dejó tres personas heridas de gravedad y afectó a unos 400 residentes de las distintas torres del edificio.

