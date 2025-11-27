CSS da prórroga para pago de cuotas y trámites de octubre 2025

La Caja de Seguro Social (CSS) informó a todos los empleadores del país que se ha otorgado una prórroga para cumplir con diversas obligaciones, incluyendo el pago de cuotas, cancelación de planillas, así como el pago de letras de convenios y arreglos establecidos a nivel administrativo y judicial.

La nueva fecha límite para cumplir con estos compromisos será el martes 2 de diciembre de 2025.

Esta extensión también aplica para los pagos contemplados en la Ley N.º 45 del 16 de junio de 2017, correspondientes al mes de octubre de 2025.

La institución aclara que esta medida se toma debido a las festividades patrias, durante las cuales las oficinas de la CSS permanecerán cerradas este viernes 28 de noviembre. Además, los días 29 y 30 de noviembre corresponden al fin de semana y coinciden con el cierre mensual, afectando los procesos de recaudación.

La CSS agradece la comprensión y colaboración de los empleadores, reiterando su compromiso de garantizar una adecuada gestión de los procesos administrativos y financieros.