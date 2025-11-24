Nacional - 24/11/25 - 08:17 AM

CSS responde a FENAECCD sobre licitaciones para compra de medicamentos

La institución destacó que las licitaciones se desarrollan bajo un marco regulatorio sólido y con estándares de calidad más estrictos que los de la región, construidos con aportes de asociaciones de pacientes, gremios técnicos y especialistas clínicos.

 

Por: Redacción / Web -

La Caja de Seguro Social (CSS) aclaró, mediante comunicado, su posición frente a las inquietudes de la Federación de Pacientes de Enfermedades Críticas, Crónicas y Degenerativas (FENAECCD) sobre las licitaciones de medicamentos biológicos y biosimilares.

La institución destacó que las licitaciones previstas para diciembre se desarrollan bajo un marco regulatorio sólido y con estándares de calidad más estrictos que los de la región, construidos con aportes de asociaciones de pacientes, gremios técnicos y especialistas clínicos.

La CSS recordó que los procesos están bajo supervisión de la Dirección Nacional de Farmacia y Drogas y alineados con la Ley 419 de 2024 y los Decretos Ejecutivos 27 de 2024 y 12 de 2025, que garantizan calidad, trazabilidad y seguridad terapéutica.

Entre los requisitos exigidos a los oferentes figuran certificaciones de autoridades regulatorias de alto estándar (FDA, EMA), Certificado de Producto Farmacéutico, identificación del fabricante, estudios de seguridad y eficacia para biológicos e innovadores y la Carta de Compromiso Solidario del Fabricante.

La entidad advirtió que introducir requisitos fuera de la normativa vigente pondría en riesgo la integridad del proceso y el abastecimiento de medicamentos. Ratificó su compromiso de garantizar productos seguros, eficaces y oportunos, priorizando a los pacientes.

