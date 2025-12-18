Cuarto Puente avanza 30% y tendrá el intercambiador más grande de Panamá

El ministro de Obras Públicas, José Luis Andrade, anunció que el proyecto del Cuarto Puente sobre el Canal registra un 30% de avance general, con trabajo 24/7.



El titular del MOP iindicó que el Gobierno decidió incorporar un diseño de primer mundo para el Intercambiador del Este, que conectará de forma directa el Cuarto Puente con el Corredor Norte, la Avenida de la Amistad y la vía Martín Sosa.

Frente a los ministros de Estado y al presidente José Raúl Mulino afirmó que será el intercambiador más grande de Panamá —y probablemente de Centroamérica— para garantizar que el tráfico fluya de verdad hacia y desde la ciudad.



El presidente José Raúl Mulino, sobre el tema destacó el impacto del Cuarto Puente sobre el Canal, de la que dijo será una obra que va a transformar el tránsito, la ciudad y el país.



Agradeció al consorcio y, en especial, a la mano de obra panameña, señalando que es una infraestructura que distinguirá a Panamá cuando sea inaugurada.

Sobre el Cuarto Puente sobre el Canal, Andrade indicó que este proyecto nació de una urgencia social y de una deuda histórica con millones de panameños que llevan años esperando una solución real al tranque.

Recordó que el 27 de agosto de 2024, el Gobierno del presidente José Raúl Mulino asumió el compromiso de rescatar, reactivar y cumplir con esta megaobra. Ese día, en Cerro Sosa, arrancaron las primeras excavaciones de fundaciones. “Ahí abrimos camino para generaciones”, afirmó.

Entre los hitos técnicos:

Más de 360 pilotes instalados , con 8,900 toneladas de acero y 27,500 m³ de concreto .

, con y . 5.4 kilómetros de perforaciones en un año de trabajo.

en un año de trabajo. 1,600 m³ de concreto ya colocados en la fundación derecha de la torre principal, a orillas del Canal.

ya colocados en la fundación derecha de la torre principal, a orillas del Canal. Este fin de semana se completa la fundación de la pierna izquierda de la torre principal.

de la torre principal. Excavación en roca en Cerro Sosa con 34% de avance .

con . Viaductos de aproximación del este con 67% de avance en cimentaciones.

Las torres principales —detalló Andrade— alcanzarán 186 metros de altura, equivalentes a 65 pisos, marcando el perfil de una obra pensada para durar décadas.

Lo que viene incluye nuevas columnas de viaducto en el lado oeste (zona Panamá Pacífico), reubicación de utilidades y la herradura elevada del intercambiador del este. Todo esto se traduce también en empleo: la planilla pasará de 2,000 a 3,700 trabajadores, más equipos, más materiales y más movimiento económico.