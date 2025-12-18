Mulino le tira a jueces: Se necesita dureza en la aplicación de las leyes

El presidente José Raúl Mulino lanzó un llamado firme a una justicia más dura y comprometida con la sociedad, asegurando que en Panamá no puede seguir pasando que la Policía capture delincuentes y los jueces los devuelvan a la calle.

“De poco valen más de 60 mil aprehensiones en un año si al final los liberan. El garantismo debe ser para las víctimas, no para los asesinos, los narcos ni las pandillas”, sentenció el mandatario.

Mulino advirtió que la lucha frontal contra el crimen organizado que realizan las fuerzas de seguridad pierde fuerza cuando no hay una respuesta firme del sistema judicial, y pidió mayor responsabilidad a quienes toman decisiones en los tribunales.

Honores al capitán José Isaza Melo

Las declaraciones se dieron luego de que el presidente rindiera honores fúnebres al capitán José Isaza Melo, caído en cumplimiento del deber, un hecho que calificó como doloroso e indignante para todo el país.

“Vengo de rendir honores a un oficial que dio la vida por Panamá. Eso causa dolor, impotencia y una profunda indignación”, expresó.

Mulino pidió paz y fortaleza para la familia del capitán Isaza Melo y para toda la institución policial, golpeada una vez más por la violencia ligada al crimen organizado.

Violencia que también mata inocentes

El presidente también se refirió con pesar a la muerte de una niña de apenas 2 años en La Chorrera, señalando que este crimen refleja el nivel de intolerancia social y descomposición que vive el país.

Indicó que muchos de estos hechos están vinculados directa o indirectamente al narcotráfico, a ajustes de cuentas, pandillas y violencia intrafamiliar, dejando víctimas inocentes en el camino.

“No solo caen policías. Caen niños, mujeres y gente que no tiene nada que ver con el crimen”, recalcó.

“Necesitamos leyes más firmes y que se apliquen”

Mulino fue claro al afirmar que Panamá necesita mayor dureza en la aplicación de las leyes y un compromiso real de la justicia con la sociedad panameña, para que los sacrificios de la Policía y las víctimas no queden en el olvido.