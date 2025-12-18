Aumentan los casos de enfermedades respiratorias en la provincia de Veraguas

Las autoridades de salud reportaron un incremento significativo en los casos de enfermedades respiratorias en la provincia de Veraguas, que ya superan las 5,400 personas afectadas, según datos del Ministerio de Salud (MINSA).

De acuerdo con los registros, semanalmente se atienden entre 150 y 250 pacientes con síntomas respiratorios en distintos centros médicos de la región.

El doctor Ricardo Chong, epidemiólogo del MINSA, explicó que los síntomas más frecuentes incluyen tos, congestión nasal, fiebre y dificultad respiratoria, por lo que reiteró la importancia de reforzar las medidas de prevención para evitar una mayor propagación de estos padecimientos.

Entre las principales recomendaciones, el especialista exhortó a la población a utilizar mascarillas, mantener el lavado frecuente de manos y guardar distanciamiento entre personas, especialmente al toser o estornudar.

Además, recordó que es fundamental cubrirse la boca y la nariz al estornudar para reducir el riesgo de contagio.

Chong aseguró que los cuartos de urgencias, hospitales, policlínicas y centros de salud de la provincia se encuentran preparados y con capacidad de atención para recibir a los pacientes que presenten cuadros respiratorios, garantizando la atención oportuna.

Por otro lado, el Ministerio de Salud informó que también se ha registrado un aumento en los casos de otras enfermedades transmisibles, como la malaria y el dengue, por lo que instó a la ciudadanía a adoptar medidas estrictas de prevención, incluyendo la eliminación de criaderos de mosquitos y la pronta búsqueda de atención médica ante cualquier síntoma.

Las autoridades sanitarias reiteraron el llamado a la población a no bajar la guardia, seguir las recomendaciones oficiales y acudir a los centros de salud más cercanos en caso de presentar síntomas, con el fin de proteger la salud individual y colectiva en la provincia de Veraguas.