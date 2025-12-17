Nacional - 17/12/25 - 12:00 AM

Cuarto puente: clave para el crecimiento y movilidad dentro de Panamá Pacífico

Aunque la zona económica de Panamá Pacífico posee una ubicación estratégica para el desarrollo de sus actividades, el tránsito vehicular que se genera en el área sigue siendo un desafío pendiente para su administración; por ello, junto a la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT), han implementado una serie de medidas para facilitar la movilidad de los conductores; no obstante, su efectividad depende, en gran medida, de la culminación del cuarto puente sobre el Canal de Panamá.

Javier Suárez Pinzón, administrador de la Agencia Panamá Pacífico (APP), reconoció que la ampliación de la carretera Roberto F. Chiari a 8 carriles ha liberado el tráfico hacia el Oeste, pero sus efectos son imperceptibles debido a la falta de estructuras para continuar este trayecto con dirección a la ciudad capital.

Mencionó que mientras esta carencia persista, el tramo entre Panamá Pacífico y el Puente de las Américas seguirá saturado las 24 horas del día, afectando el ingreso de estudiantes, trabajadores, viajeros y mercancías a la zona que registra, en promedio, 25,000 movimientos vehiculares diarios.

“Estamos perfectamente ubicados, nuestra ubicación no puede ser mejor, pero nos falta un proyecto clave: el cuarto puente”, indicó el administrador en entrevista este medio.

Suárez Pinzón detalló que mientras culmina la obra, se están actualizando los puntos de control dentro del perímetro para evitar mayores congestionamientos.

El propósito de estas modificaciones es que dichos puestos sean automatizados, reduciendo el tiempo de espera de los conductores para que la zona mantenga su atractivo de inversiones.

Además, se espera que la parada de la línea 3 del Metro, que estará ubicada estratégicamente en la entrada de Panamá Pacífico, agilice aún más el tránsito hacia esta parte del país.

La construcción del cuarto puente sobre el Canal, hasta el mes de septiembre, registró un avance del 22% y su entrega está programada para agosto del año 2028.

Esta obra originó, incluso, una denuncia en el Ministerio Público contra la anterior administración por presunto manejo negligente y sobrecostos que ascienden a 1,800 millones de dólares.

Tanto el presidente José Raúl Mulino como el ministro de Obras Públicas, José Luis Andrade, han criticado las decisiones del Gobierno pasado respecto a la estructura.

Sostienen que los cambios al diseño afectaron su presupuesto, tiempo de entrega y calidad de vida de los ciudadanos que deben pasar largas horas en el tránsito para llegar a sus hogares.

Características

El puente atirantado contará con 3.6 kilómetros, 6 carriles, viaductos, intercambiadores y peajes permanentes.

Las autoridades han mencionado que aún no se tiene una tarifa estipulada para esta vía que se espera beneficie a más de 2 mil personas.

