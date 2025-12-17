Nacional - 17/12/25 - 12:00 AM

Alcaldes y diputados han sido irresponsables con la rendición de cuentas

Por: Maricarmen Camargo. -

La Contraloría General de la República aclaró que los informes de auditoría relacionados con el financiamiento político poselectoral que se presentan ante el Tribunal Electoral no sustituyen la rendición de cuentas que debe cumplirse ante esta entidad fiscalizadora.

Dicha aclaración se da luego de los señalamientos de que algunos diputados, en su mayoría de la Coalición Vamos, no han cumplido con la rendición de cuentas.

Y de acuerdo con los registros oficiales de Rendición de Cuentas, se mantiene información pendiente de presentación dentro del plazo establecido por parte de algunos candidatos electos por libre postulación.

La entidad señala que la agrupación Movimiento Otro Camino (MOCA) y los diputados de Vamos, Alexandra Brenes y Luis Duke, entregaron la documentación correspondiente el día 15 de diciembre de 2025.

Sin embargo, dicha entrega se realizó fuera del tiempo reglamentario, por lo que continúa sujeta a los procesos de verificación administrativa correspondientes.

Además, dicho informe revela que las alcaldesas por libre postulación Irma Hernández, del distrito de San Miguelito, y Stefany Peñalba, del distrito de Arraiján, no registran rendiciones de cuentas dentro del plazo establecido, pese a haber recibido financiamiento político poselectoral.

Te puede interesar

Gabinete aprueba compra de helicóptero de más de $10 millones para el Senan

Gabinete aprueba compra de helicóptero de más de $10 millones para el Senan

Diciembre 16, 2025
Contraloría: Informes poselectorales no son rendición de cuentas

Contraloría: Informes poselectorales no son rendición de cuentas

 Diciembre 16, 2025
Acodeco: San Miguelito tiene la cena navideña más barata

Acodeco: San Miguelito tiene la cena navideña más barata

 Diciembre 16, 2025
Menos trámites y más digital: MICI lanza nueva plataforma para inversionistas

Menos trámites y más digital: MICI lanza nueva plataforma para inversionistas

 Diciembre 16, 2025
No hay A(H3N2), pero Minsa recomenda vacunarse

No hay A(H3N2), pero Minsa recomenda vacunarse

Diciembre 16, 2025

Mientras que algunos representantes electos por libre postulación mantienen información pendiente de presentación, situación que constituye un incumplimiento a la obligación prevista en la normativa vigente.

La Contraloría informó que las personas naturales o jurídicas que no cumplieron con la entrega de la rendición de cuentas dentro del plazo establecido serán sometidas a los procesos de revisión correspondientes, incluyendo auditoría forense, conforme a los procedimientos internos y al marco legal vigente.

Contraloría reiteró que la rendición de cuentas ante esta institución es un proceso independiente y obligatorio, distinto al que se desarrolla ante el Tribunal Electoral.

Por último, la Contraloría aclaró que estas actuaciones no responden a señalamientos ni a ataques contra ninguna agrupación política, movimiento ciudadano o actor en particular, sino que forman parte del cumplimiento de su mandato constitucional.

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Encuentran cadáver en descomposición: Familia confirma que es Elvis Ureña

Encuentran cadáver en descomposición: Familia confirma que es Elvis Ureña
Capturan en Arraiján a conductor de sedán robado que transportaba un cadáver

Capturan en Arraiján a conductor de sedán robado que transportaba un cadáver
Queda preso por doble crimen en Caimitillo; orden se dio desde prisión

Queda preso por doble crimen en Caimitillo; orden se dio desde prisión
28 heridos tras colisión de dos buses en el Puente de las Américas

28 heridos tras colisión de dos buses en el Puente de las Américas
Hombre se empala en su propia casa y muere desangrado

Hombre se empala en su propia casa y muere desangrado