El Ministerio de Salud (Minsa) informó este martes que Panamá no reporta casos de la variante A(H3N2), subtipo K, que circula en Europa y América.

La entidad hace un llamado a la población a mantener el uso del etiquetado respiratorio para prevenir el contagio de los virus respiratorios que circulan en el país.

Yelkys Gil, directora general de Salud Pública del Minsa, explicó que la nueva variante A(H3N2), que ya circula en Costa Rica, es un virus estacional y que no se trata de un nuevo virus ni de una pandemia.

La funcionaria destacó que esta nueva variante es más contagiosa y transmisible; sin embargo, su severidad y letalidad no son altas, por lo que se solicita a la población acudir a los centros de salud para vacunarse contra la influenza.

En tanto, Blas Armién, jefe del Departamento de Epidemiología del Minsa, manifestó que en Panamá ya se han colocado 1,280,982 dosis de la vacuna contra la influenza, lo que ha permitido disminuir las hospitalizaciones, la severidad y las muertes.

De acuerdo con las cifras de la entidad, hasta el momento, se han reportado 97 muertes por influenza, de las cuales el 85 % no había acudido a vacunarse y el 90 % presentaba complicaciones de salud.

Por otro lado, la institución recomienda: no automedicarse, acudir a tiempo a los centros de salud, utilizar mascarilla, evitar las aglomeraciones, cubrirse la boca y nariz al estornudar o toser, mantenerse hidratado con agua y lavarse las manos con agua y jabón o gel alcoholado.

Cabe destacar que hace dos semanas, la Dirección General de Salud Pública emitió una circular dirigida a todos los directores regionales y a las instalaciones de salud, exhortándolos a mantenerse vigilantes, fortalecer el diagnóstico temprano y garantizar la identificación oportuna de signos de gravedad en los pacientes.

El Minsa reitera que la vacuna contra la influenza está disponible en todos los centros de salud y policentros de la Región Metropolitana, San Miguelito, Panamá Norte, Colón y Coclé.