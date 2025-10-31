Cuentos ancestrales afro se salvarán del olvido con tecnología audiovisual

Panamá- “Incorporación de contenido audiovisual sobre cuentos de la cultura Congo para la preservación del patrimonio inmaterial de la comunidad afrodescendiente en el Centro Escolar San Miguel Febres Cordero, Colón, 2025” fue el tema central de investigación que realizó Aileen Valle, comunicadora social colonense, ante la Facultad de Comunicación Social de la Universidad de Panamá.

La profesional presentó este proyecto de estudio para optar por el título de Maestría en Comunicación Corporativa con énfasis en Manejo de Crisis.

En su intervención, Valle indicó que el proyecto propone el uso de herramientas audiovisuales como estrategia de comunicación educativa y cultural, fortaleciendo la identidad afropanameña y el valor del patrimonio cultural inmaterial en las nuevas generaciones.

La comunicadora demostró durante su presentación cómo la comunicación corporativa puede trascender el ámbito empresarial para convertirse en un medio de transformación social y cultural, generando orgullo, pertenencia y reconocimiento comunitario.

De ponerse en práctica, este proyecto buscará preservar la cultura afro a través de la literatura de cuentos, recreándolos mediante el uso de la tecnología audiovisual.



