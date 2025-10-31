Nacional - 31/10/25 - 12:00 AM

Dan luz verde al proyecto de acuñación de monedas

La Asamblea Nacional aprobó en tercer debate el Proyecto 295, que autoriza la acuñación de monedas conmemorativas para respaldar los programas de la Asociación Pro Obras de Beneficencia (APROB).

Las monedas rendirán homenaje al Palacio de las Garzas y del Despacho de la Primera Dama, con las denominaciones de un dólar B/.1.00, B/.20.00 y B/.50.00.

Los recursos de las regalías serán para proyectos de la Asociación, con una vigencia comprendida entre los años 2025 y 2029.

