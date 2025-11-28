David estrena policlínica moderna que promete cambiar vidas

Este jueves se inauguró la nueva Policlínica Especializada Dr. Rodrigo Hidalgo González, un edificio moderno que ya muchos vecinos describen como “un alivio para tanta vuelta y tanta espera”.

El presidente José Raúl Mulino y el director de la CSS, Dino Mon Vásquez, cortaron la cinta que abre oficialmente las puertas de este nuevo centro médico que beneficiará a más de 140 mil personas de Alto Verde y comunidades cercanas.

La obra viene a responder una necesidad que en David se siente en la calle: más atención, más rápido y con dignidad. Las instalaciones fueron diseñadas para que el paciente no tenga que vivir el vía crucis habitual de largas filas, calor o incomodidades. Según la CSS, esta nueva policlínica busca ofrecer atención más humana, segura y eficiente.

“El pueblo de David esperaba esta obra desde hace años. Esta infraestructura está pensada para darle a la gente la comodidad y la eficiencia que merece”, destacó Mon Vásquez durante el acto inaugural, palabras que muchos presentes recibieron con aplausos y un suspiro de esperanza.

El lugar albergará servicios de medicina general, medicina interna, dermatología, cirugía general, geriatría, ginecología y obstetricia, pediatría, enfermería, farmacia, además de radiología, laboratorio clínico y un área de equipos modernos.

A esto se le suman servicios más especializados como urgencias, quirófanos ambulatorios, ortopedia, urología, oftalmología, programas de prevención, clínica de diabetes, epidemiología, nutrición, estimulación temprana, psicología laboral y la clínica de tercera edad, pensada para atender con mayor sensibilidad a los adultos mayores que tantas veces “andan rodando” de hospital en hospital.

La policlínica también está equipada con lo último en tecnología médica: ultrasonido, mamografía, rayos X, tomografía y resonancia magnética, herramientas que permitirán diagnósticos más rápidos y precisos para que la gente no siga teniendo que viajar lejos o esperar meses por un examen.

Justo al lado, pronto abrirá una sala de hemodiálisis con 35 poltronas, un alivio enorme para los pacientes con insuficiencia renal crónica del área de David Sur, quienes muchas veces pasaban horas viajando para poder recibir su tratamiento.

Con esta obra, la CSS asegura que seguirá fortaleciendo la red de salud a nivel nacional, apostando por infraestructura moderna, atención oportuna y tecnología de punta, para que la gente reciba servicios de salud como debe ser: con respeto, rapidez y calidad.