Nacional - 22/9/25 - 12:00 AM

De 85 defunciones por influenza, unas 73 no contaban con la vacuna

Por: Redacción Crítica -

El Ministerio de Salud (Minsa), a través del Departamento de Epidemiología, confirmó que hasta la semana epidemiológica 35, que corresponde del 24 al 30 de agosto de 2025, se notificaron tres defunciones por influenza, para un acumulado de 85 defunciones este año.

De las 85 defunciones, unas 73 no contaban con la vacuna y 78 tenían factores de riesgo entre ellos la edad, metabólicos, cardiovasculares, inmunosupresión, neurológicos y enfermedad respiratoria, aclaró la entidad de salud.

También se han notificado cuatro defunciones por influenza con coinfección, tres con SARS-COV-2 y una que tenía tanto Covid-19 y parainfluenza.

En cuanto a los casos de dengue, se han registrado un total de 11,088 casos acumulados en todo el país.

De esa cifra, 9,835 casos no tienen signos de alarma, 1,179 son con signos de alarma y 74 dengue graves.

La entidad detalla en su informe que hay 17 casos de Chikungunya. Mientras que por leishmaniasis se registran 27. Los casos acumulados para el 2025 alcanzan la cifra de 1,103.

Te puede interesar

SIGUE EL DESFILE DE BUQUES DE GUERRA GRINGOS POR PANAMÁ

SIGUE EL DESFILE DE BUQUES DE GUERRA GRINGOS POR PANAMÁ

 Septiembre 22, 2025
‘Armas por comida’ se reactiva en Panamá Este

‘Armas por comida’ se reactiva en Panamá Este

 Septiembre 22, 2025
De 85 defunciones por influenza, unas 73 no contaban con la vacuna

De 85 defunciones por influenza, unas 73 no contaban con la vacuna

 Septiembre 22, 2025
Encuentran a señora de 84 años que estaba desaparecida

Encuentran a señora de 84 años que estaba desaparecida

 Septiembre 21, 2025
Magistrado Arrocha justifica salarios y anuncia revolución judicial

Magistrado Arrocha justifica salarios y anuncia revolución judicial

 Septiembre 21, 2025

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Madrugada mortal: Mujer asesinada a sangre fría en Chitré

Madrugada mortal: Mujer asesinada a sangre fría en Chitré
Se escucha por ahí

Se escucha por ahí
Hallan cadáver y presunta droga en Costa Esmeralda

Hallan cadáver y presunta droga en Costa Esmeralda
'Narco' murió por un golpe contundente en la cabeza

'Narco' murió por un golpe contundente en la cabeza
‘Pelenchín’ se mete en problemas en el Norte

‘Pelenchín’ se mete en problemas en el Norte