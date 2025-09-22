De 85 defunciones por influenza, unas 73 no contaban con la vacuna

El Ministerio de Salud (Minsa), a través del Departamento de Epidemiología, confirmó que hasta la semana epidemiológica 35, que corresponde del 24 al 30 de agosto de 2025, se notificaron tres defunciones por influenza, para un acumulado de 85 defunciones este año.

De las 85 defunciones, unas 73 no contaban con la vacuna y 78 tenían factores de riesgo entre ellos la edad, metabólicos, cardiovasculares, inmunosupresión, neurológicos y enfermedad respiratoria, aclaró la entidad de salud.

También se han notificado cuatro defunciones por influenza con coinfección, tres con SARS-COV-2 y una que tenía tanto Covid-19 y parainfluenza.

En cuanto a los casos de dengue, se han registrado un total de 11,088 casos acumulados en todo el país.

De esa cifra, 9,835 casos no tienen signos de alarma, 1,179 son con signos de alarma y 74 dengue graves.

La entidad detalla en su informe que hay 17 casos de Chikungunya. Mientras que por leishmaniasis se registran 27. Los casos acumulados para el 2025 alcanzan la cifra de 1,103.